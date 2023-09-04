الأهداف لا تغيب عن مباريات التعاون منذ 2020

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تتسم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في بطولة دوري روشن السعودي؛ بالغزارة التهديفية، حيث لم تغب الأهداف عنها منذ أكثر من عامين.
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن آخر 79 مباراة خاضها سكري القصيم ضمن منافسات المسابقة لم تخل من الأهداف.
وتعود آخر مباراة بدون أهداف للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات الدوري، إلى شهر ديسمبر عام 2020، عندما تعادل أمام أبها بنتيجة 0\0.
على الجانب الآخر، بدأ سكري القصيم منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث تجنب الخسارة قبل فترة التوقف الدولي الحالية، ونجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل في لقاء وحيد.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الفتح بنتيجة 1\1، قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي أمام كل من النصر 2\0، أبها والأخدود بهدف نظيف، والوحدة بنتيجة 4\1.
ويحتل سكري القصيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق هذا الموسم.