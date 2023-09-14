Icon

هيئة الاتصالات تطلق معسكر تحدي الفضاء أكتوبر المقبل Icon وظائف شاغرة لدى طيران أديل Icon مستكشف سعودي على حافة مسبح الشيطان في زامبيا Icon 4 خطوات لإصدار بيانات موثوقة ومعتمدة عبر أبشر Icon فراس البريكان يبدأ مشواره مع الأهلي Icon طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون Icon السعودية تدعو لتكامل الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجستي Icon المنافسة تمنح موافقة مشروطة لاندماج جاهز وذا شيفز Icon فيصل فجر نصف قوة الوحدة الهجومية Icon 3 خطوات لحماية بياناتك الشخصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أُصيب بها للمرة الثالثة في مسيرته

الأهلاويون بعد إصابة عبدالله عطيف بـ الرباط الصليبي: قدامك العافية

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
الأهلاويون بعد إصابة عبدالله عطيف بـ الرباط الصليبي: قدامك العافية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ساندت جماهير النادي الأهلي، اللاعب عبدالله عطيف لاعب الراقي وذلك بعد الإعلان عن إصابته أمس بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة في مسيرته.

وكان الأهلي أعلن أمس الأربعاء عبر حسابه في منصة ” إكس” عن إصابة عطيف بالقطع في الرباط في قدمه اليمنى.

قد يهمّك أيضاً
منصة مدرستي تطلق خدمة سجل متابعة الطلاب بشكل يومي

منصة مدرستي تطلق خدمة سجل متابعة الطلاب بشكل يومي

سبب رفض الاتحاد لعروض رحيل عبدالرحمن العبود

سبب رفض الاتحاد لعروض رحيل عبدالرحمن العبود

الجماهير الأهلاوية ساندت اللاعب الذي انتهى موسمه حاليًا حيث لن يشارك مع الفريق حتى نهاية موسم 2023/2024.

رد فعل عبدالله عطيف بعد إصابته في الرباط الصليبي

وكان عبدالله عطيف قال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي: ” الحمدلله على كل حال تأكدت إصابتي بـ الرباط الصليبي اللهم لا اعتراض، تعبت نعم وبكيت نعم، لكن عندما تعلم أن الله كتب لك كل هذا ارتحت كثيرًا ولله الحمد، شكرًا لكم جميعًا على مشاعركم ورسائلكم، الله يعطيكم العافية ولا يوريكم مكروه”.

يذكر أن عطيف كان أعلن رحيله عن الهلال يوم 30 مايو الماضي بعد نهاية موسم 2022/2023، حيث قال عبر حسابه الشخصي في موقع ” الإنستجرام” : ” آخر تمرين لي في أعظم ناد آسيوي، الهلال”.

عبدالله عطيف

أرقام عطيف مع الهلال 

وانتهى عقد عبدالله عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية منافسات موسم 2022/2023، ووقع على عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث سيمثله لمدة 3 مواسم.

وكان عطيف صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موسم عام 2013، قادمًا من الشباب، وخاض تجربة احترافية خارجية، حيث انتقل إلى لوليتيانو البرتغالي موسم 2012\ 2013.

عبدالله عطيف

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام عبدالله عطيف مع الهلال، وأوضحت أنه سجل أول وآخر هدف بقميص الزعيم خلال مواجهة الرائد في نهاية مايو الماضي.

وشارك عطيف في 174 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بينهم 111 لقاء ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسجل هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوج بـ14 بطولة محلية وقارية.

وحصد عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس ولي العهد مرة واحدة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي
العالم

ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

العالم
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
آخر الاخبار

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الثانية
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم بمرور العـمر
السعودية اليوم

مصادرك المدرة للمال يجب أن تزيد وتتراكم...

السعودية اليوم
1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات
السعودية اليوم

1873 شكوى بالمطارات والخطوط السعودية أقل الشركات

السعودية اليوم
فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي
الرياضة

فينالدوم: يسعدني بدء فصل جديد في مسيرتي

الرياضة
السعودية من أعلى دول العالم في السهر
السعودية اليوم

السعودية من أعلى دول العالم في السهر

السعودية اليوم
أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح وظائف رسمية
آخر الاخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تعلن عن طرح...

آخر الاخبار