الأهلاويون بعد إصابة عبدالله عطيف بـ الرباط الصليبي: قدامك العافية

ساندت جماهير النادي الأهلي، اللاعب عبدالله عطيف لاعب الراقي وذلك بعد الإعلان عن إصابته أمس بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة في مسيرته.

وكان الأهلي أعلن أمس الأربعاء عبر حسابه في منصة ” إكس” عن إصابة عطيف بالقطع في الرباط في قدمه اليمنى.

الجماهير الأهلاوية ساندت اللاعب الذي انتهى موسمه حاليًا حيث لن يشارك مع الفريق حتى نهاية موسم 2023/2024.

رد فعل عبدالله عطيف بعد إصابته في الرباط الصليبي

وكان عبدالله عطيف قال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي: ” الحمدلله على كل حال تأكدت إصابتي بـ الرباط الصليبي اللهم لا اعتراض، تعبت نعم وبكيت نعم، لكن عندما تعلم أن الله كتب لك كل هذا ارتحت كثيرًا ولله الحمد، شكرًا لكم جميعًا على مشاعركم ورسائلكم، الله يعطيكم العافية ولا يوريكم مكروه”.

يذكر أن عطيف كان أعلن رحيله عن الهلال يوم 30 مايو الماضي بعد نهاية موسم 2022/2023، حيث قال عبر حسابه الشخصي في موقع ” الإنستجرام” : ” آخر تمرين لي في أعظم ناد آسيوي، الهلال”.

أرقام عطيف مع الهلال

وانتهى عقد عبدالله عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية منافسات موسم 2022/2023، ووقع على عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث سيمثله لمدة 3 مواسم.

وكان عطيف صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موسم عام 2013، قادمًا من الشباب، وخاض تجربة احترافية خارجية، حيث انتقل إلى لوليتيانو البرتغالي موسم 2012\ 2013.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام عبدالله عطيف مع الهلال، وأوضحت أنه سجل أول وآخر هدف بقميص الزعيم خلال مواجهة الرائد في نهاية مايو الماضي.

وشارك عطيف في 174 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بينهم 111 لقاء ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وسجل هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وتوج بـ14 بطولة محلية وقارية.

وحصد عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى لقب كأس ولي العهد مرة واحدة.