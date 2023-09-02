الأهلي السعودي يطارد إنجازًا تاريخيًا في مباراة الفتح

يطمح الأهلي السعودي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى تحقيق إنجاز تاريخي عند مواجهة نادي الفتح اليوم في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الفتح

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري المحترفين.

ويرغب الأهلي في نيل النقاط الثلاث بمباراة الفتح، والوصول للنقطة الـ 15 ليكون الراقي قد نجح وللمرة الأولى في تاريخه في الفوز بأول 5 مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين منذ تطبيقه في عام 2008.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

ويسعى الراقي لاستغلال خسارة الاتحاد أمام الهلال بالأمس، وتجمد رصيده عند12 نقطة، والفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، لخطف صدارة دوري روشن السعودي من الأزرق صاحب الـ13 نقطة.

الأوراق الرابحة لـ الأهلي

ويعول يايسله على خبرات لاعبيه الكبيرة، وفي مقدمتهم؛ الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الفرنسي آلان سانت ماكسيميان والإيفواري فرانك كيسيه، بجانب الإسباني غابريل فيغا المتوقع مشاركته للمرة الأولى.

وكان الأهلي السعودي عاد للمشاركة مجددًا في بطولة دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد صعوده من مسابقة دوري يلو بعد ختام موسم 2022/2023.