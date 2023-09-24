الأهلي المصري يهزم سان جورج بثلاثية

نجح الأهلي المصري في تحقيق فوز كبير مساء اليوم على نادي سان جورج الإثيوبي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

الأهلي المصري يفوز بثلاثية

وكان حسين الشحات سجل الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول ثم انتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل المارد الأحمر تألقه ليسجل هدفين عبر كل من حسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

موعد مباراة العودة

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة سان جورج في مباراة العودة مساء الجمعة الماضية، حيث تقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي.

وقبل مواجهة سان جورج، كان الأهلي افتتح مشواره في الدوري المصري بالفوز على فريق المصري البورسعيدي برباعية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

ونجح المارد الأحمر في إحراز الهدف الأول عبر المغربي رضا سليم في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من اللاعب إمام عاشور.

وفي الشوط الثاني، سجل المارد الأحمر 3 أهداف عبر كل من بيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد في الدقائق الـ 70 والـ 74 والـ88.

وشهدت المباراة طرد اللاعب باهر المحمدي من النادي المصري في الدقيقة الـ 53 بعد تدخل قوي على إمام عاشور.