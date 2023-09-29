الأهلي المصري يُقصي سان جورج من دوري أبطال إفريقيا

تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي بنتيجة 7/ 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 32.

وكان الأهلي فاز مساء اليوم في إياب دور الـ 32 بنتيجة 4/ 0.

الأهلي المصري ضد سان جورج ذهابًا وإيابًا

وخلال أحداث الشوط الأول من مباراة اليوم، نجح الأهلي في إحراز 3 أهداف عبر كل من محمد مجدي أفشة هدفين ومحمود كهربا في الدقائق الـ 10 والـ 34 والـ 39.

وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي المصري في إحراز الهدف الرابع عبر كهربا من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 63.

وفي لقاء الذهاب مساء الأحد الماضي، كان الأهلي فاز على سان جورج بثلاثية دون رد حيث سجل حسين الشحات الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول ثم انتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل المارد الأحمر تألقه ليسجل هدفين عبر كل من حسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

وقبل مواجهة سان جورج، كان الأهلي افتتح مشواره في الدوري المصري بالفوز على فريق المصري البورسعيدي برباعية دون رد يوم الثلاثاء قبل الماضي.

ونجح المارد الأحمر في إحراز الهدف الأول عبر المغربي رضا سليم في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من اللاعب إمام عاشور.

وفي الشوط الثاني، سجل المارد الأحمر 3 أهداف عبر كل من بيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد في الدقائق الـ 70 والـ 74 والـ88.

وشهدت المباراة طرد اللاعب باهر المحمدي من النادي المصري في الدقيقة الـ 53 بعد تدخل قوي على إمام عاشور.