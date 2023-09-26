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على حساب العين

الأهلي يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس الملك

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
الأهلي يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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تأهل الفريق الكروي بالنادي الأهلي إلى دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي العين بنتيجة 3-2.

وسجل لـ الراقي كل من فراس البريكان هدفين في الدقيقتين الـ 23 والـ29، ثم سجل اللاعب سميحان النابت الهدف الثالث في الدقيقة الأربعين.

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فوز ثمين لـ الأهلي

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب دودو هدفي نادي العين في الدقيقتين الـ 82 والـ 97.

الأهلي والعين -

وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.

وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.

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