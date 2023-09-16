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في الجولة السادسة من دوري روشن

الأهلي يتفوق على التعاون بثنائية في الشوط الأول

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
الأهلي يتفوق على التعاون بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى النادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة التعاون متفوقًا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي ضد التعاون 

وسجل الراقي هدفيه عبر كل من عبدالباسط هندي ووليد الأحمد في الدقيقتين الـ 4 والـ 23، بينما سجل اللاعب جواو بيدرو هدف تقليص الفارق لـ التعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وكانت مباريات الجولة السادسة من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الخميس بفوز الاتحاد على الأخدود بهدف نظيف، وفوز الوحدة على ضمك بنتيجة 4-2.

وفي مواجهات الأمس، فاز الشباب على الفيحاء بهدف دون رد، وفاز الهلال على الرياض بنتيجة 6-1، بينما فاز الفتح على الخليج بثلاثية لهدف.

وفي لقاءات اليوم، فاز الاتفاق على أبها بثلاثية لهدف، وفاز النصر على الرائد بثلاثية لهدف.

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