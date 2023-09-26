الأهلي يتفوق على العين بثلاثية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراة العين متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مواجهات دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ثلاثية مُدوية لـ الأهلي

وسجل لـ الراقي كل من فراس البريكان هدفين في الدقيقتين الـ 23 والـ29، ثم سجل اللاعب سميحان النابت الهدف الثالث في الدقيقة الأربعين.

وكانت مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت أول أمس الأحد بفوز الاتفاق على جدة برباعية دون رد وتأهله لدور ثمن النهائي، وتأهل كذلك كل من التعاون والشباب والحزم.

وبالأمس، تأهل كل من النجمة والهلال والنصر وضمك.

يذكر أن نادي الهلال كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023، وذلك في مايو الماضي على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

📺 لقطة هدف فراس البريكان ويضيف الهدف الثاني له وللأهلي العين 0 × 2 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/wMFi4mouQi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023