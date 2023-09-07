الأهلي يحاول ضم عبدالرحمن العبيد

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كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن العبيد نجم نادي الهلال، وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.
وقال الإعلامي ” سيف السيف” عبر حسابه في منصة ” إكس” إن الأهلي قد يضم العبيد وأمين بخاري حارس مرمى نادي النصر.
وكان العبيد أُعير لنادي الاتفاق منذ العام الماضي، ولا يرغب نادي الهلال في إعادته لصفوف الفريق الكروي الأول.
وسبق لـ العبيد اللعب في صفوف أندية القادسية والنصر، وانضم لنادي الهلال في عام 2022.