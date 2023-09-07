Icon

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل Icon وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول Icon بريطانيا تطارد جنديًا هرب من السجن بزي شيف Icon 8 عقوبات ممنوعة في المدارس مهما كانت مخالفة الطالب Icon جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية Icon 8 ضوابط لتسجيل الكتب والمطبوعات في السعودية Icon السفير الأوروبي مقيد في النيجر Icon الأهلي يحاول ضم عبدالرحمن العبيد Icon 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر Icon موسكو لـ واشنطن: توريد يورانيوم لكييف عمل إجرامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية

الأهلي يحاول ضم عبدالرحمن العبيد

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
الأهلي يحاول ضم عبدالرحمن العبيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن العبيد نجم نادي الهلال، وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وقال الإعلامي ” سيف السيف” عبر حسابه في منصة ” إكس” إن الأهلي قد يضم العبيد وأمين بخاري حارس مرمى نادي النصر.

قد يهمّك أيضاً
لحظة اعتقال رئيس مجلس الشيوخ بالجابون بحقيبة مملوءة بالأموال

لحظة اعتقال رئيس مجلس الشيوخ بالجابون بحقيبة مملوءة بالأموال

إعادة فتح المجال الجوي في النيجر

إعادة فتح المجال الجوي في النيجر

جيسوس لا يريد عودة عبدالرحمن العبيد 

وكان العبيد أُعير لنادي الاتفاق منذ العام الماضي، ولا يرغب نادي الهلال في إعادته لصفوف الفريق الكروي الأول.

عبدالرحمن العبيد
العبيد بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

وسبق لـ العبيد اللعب في صفوف أندية القادسية والنصر، وانضم لنادي الهلال في عام 2022.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن
الرياضة

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز...

الرياضة
30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية
السعودية اليوم

30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود...

السعودية اليوم
النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
العالم

النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة...

العالم
رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب
الرياضة

رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد...

الرياضة
القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء...

السعودية اليوم
إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض
السعودية اليوم

إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض

السعودية اليوم
السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله
السعودية اليوم

السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف
أخبار أمنية

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان...

أخبار أمنية