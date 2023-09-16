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ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي يستهدف فوزًا غائبًا ضد التعاون منذ 4 سنوات

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
الأهلي يستهدف فوزًا غائبًا ضد التعاون منذ 4 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره التعاون اليوم.

الراقي يستضيف التعاون اليوم

وتُقام مباراة الأهلي ضد التعاون عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صاحب المركز الثالث.

مباراة الأهلي ضد التعاون
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يبحث عن فوز غائب

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز غائب ضد التعاون، حيث يعود آخر انتصار أمام سكري القصيم في الدوري السعودي للمحترفين إلى مباراة الدور الأول في موسم 2019\ 2020، عندما فاز بنتيجة 3\1.

التعاون ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة بين الفريقين – المصدر @SPL

ولعب الفريقان 5 مباريات بعد ذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا مرتين بنتيجة 1\1 في موسم 2021\ 2022.

وتُعد مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم هي المواجهة رقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين في عهد الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الراقي من تحقيق 8 انتصارات، وخسر 6 مرات، وتعادلا 10 مرات.

التعاون ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

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