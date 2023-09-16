الأهلي يستهدف فوزًا غائبًا ضد التعاون منذ 4 سنوات

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره التعاون اليوم.

الراقي يستضيف التعاون اليوم

وتُقام مباراة الأهلي ضد التعاون عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صاحب المركز الثالث.

الأهلي يبحث عن فوز غائب

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز غائب ضد التعاون، حيث يعود آخر انتصار أمام سكري القصيم في الدوري السعودي للمحترفين إلى مباراة الدور الأول في موسم 2019\ 2020، عندما فاز بنتيجة 3\1.

ولعب الفريقان 5 مباريات بعد ذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا مرتين بنتيجة 1\1 في موسم 2021\ 2022.

وتُعد مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم هي المواجهة رقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين في عهد الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الراقي من تحقيق 8 انتصارات، وخسر 6 مرات، وتعادلا 10 مرات.