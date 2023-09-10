الأهلي يعلن رحيل سلمان المؤشر

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أعلن النادي الأهلي مساء اليوم عن رحيل لاعبه سلمان المؤشر عن الفريق وذلك بعد 9 سنوات قضاها مع الراقي.
ونشر حساب الأهلي في منصة ” إكس” مقطع فيديو بعنوان : ” شكرًا سلمان”.
المؤشر صاحب الـ 34 عامًا كان انضم إلى الأهلي في عام 2014 قادمًا من نادي الوحدة، كما سبق له اللعب في صفوف الهلال والقادسية، وتُوج مع الأهلي بـ 4 ألقاب وهم ” كأس ولي العهد والدوري السعودي وكأس السوبر السعودي وكأس الملك”.
كما يلعب المؤشر مع المنتخب السعودي الأول منذ عام 2015.
يذكر أن الأهلي كان أبرم العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تعاقد مع الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبيرتو فيرمينو وفراس البريكان والإسباني فيجا والفرنسي سان ماكسيمين والإيفواري فرانك كيسي والمدافع التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز.
شكراً سـلمان 💚🙏🏻#سلمان_المؤشر pic.twitter.com/jyi66CAt5Q
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 10, 2023