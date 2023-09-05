الأهلي يقترب من حسم صفقة محلية

تواصل إدارة النادي الأهلي محاولاتها، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمزيد من الصفقات قبل نهاية الميركاتو الصيفي، لتقترب من ضم لاعب محلي جديد.

حسم صفقة سعد بالعبيد

وأكد الإعلامي وليد سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي الأهلي اقتربت من التوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، سعد بالعبيد.

وأشار وليد سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن إدارة الراقي حصلت على موافقة نادي التعاون على بيع عقده، ويتبقى فقط الموافقة النهائية للاعب، مضيفًا: “الله يكتب اللي فيه الخير”.

وتدرج سعد بالعبيد صاحب الـ23 عامًا، في مختلف الفئات السنية في نادي التعاون، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم في عام 2020، وشارك معه في 62 مباراة رسمية، ونجح في تقديم 4 تمريرات حاسمة.

وتعاقد النادي الأهلي مع 5 صفقات محلية في الموسم الرياضي الحالي 2023\ 2024، وهم؛ بسام الحريجي، عبدالله عطيف، سميحان النابت، فهد الرشيدي، وفراس البريكان، وذلك بخلاف الصفقات العالمية.

الأهلي بدوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية، قبل أن يتعثر بالخسارة ضد الفتح قبل فترة التوقف الدولي الحالية.