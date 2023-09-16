الأهلي يهزم التعاون بصعوبة

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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه التعاون بنتيجة 3-2 وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل الراقي هدفيه عبر كل من عبدالباسط هندي ووليد الأحمد في الدقيقتين الـ 4 والـ 23، بينما سجل اللاعب جواو بيدرو هدف تقليص الفارق لـ التعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الراقي بهدفين لهدف.
وفي الشوط الثاني سجل التعاون الهدف الثاني له عبر اللاعب موسى بارو في الدقيقة الـ 51.
ونجح الفرنسي سانت ماكسيمين في إضافة الهدف الثالث لـ الأهلي في الدقيقة الـ 68 من تصويبة قوية.
وشهدت المباراة طرد اللاعبين عبدالباسط هندي من الراقي والإسباني ألفارو ميدران في الدقيقة الـ 94.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الراقي 15 نقطة في المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة في المركز الرابع.