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الأهلي يُجهز موديست لانطلاقة الدوري المصري

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
الأهلي يُجهز موديست لانطلاقة الدوري المصري
المواطن - فريق التحرير

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يعمل المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تجهيز النجم الفرنسي أنتوني موديست، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في انطلاقة منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ مشواره في الدوري المصري

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيُلاقي المصري البورسعيدي على استاد الجيش في برج العرب.

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الأهلي المصري
لاعبو الأهلي المصري – المصدر @AlAhly

كولر يُجهز موديست

ومن المتوقع أن يعتمد كولر على الوافد الجديد الفرنسي موديست في مباريات الأهلي المقبلة بشكل أساسي، خاصة مع غياب المهاجم الأساسي محمود عبدالمنعم كهربا، بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 6 مواجهات.

وانضم موديست إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند، حيث وقع عقدًا لمدة موسم، مع إمكانية التمديد لعام آخر إضافي.

أنتوني موديست
اللاعب الفرنسي – المصدر Al Ahly SC

وغاب موديست عن مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي التي أُقيمت بالأمس، بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لقيده، لتتأخر انطلاقته مع الفريق إلى الدوري المصري.

ويأمل كولر في تحقيق انطلاقة قوية في الدوري المصري لكرة القدم، ومصالحة الجماهير بعد المستوى المخيب للآمال الذي ظهر عليه الفريق ضد اتحاد العاصمة، وخسارة لقب كأس السوبر الإفريقي.

أنتوني موديست
اللاعب الفرنسي – المصدر Al Ahly SC

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