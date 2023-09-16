الأهلي يُجهز موديست لانطلاقة الدوري المصري

يعمل المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تجهيز النجم الفرنسي أنتوني موديست، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في انطلاقة منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ مشواره في الدوري المصري

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيُلاقي المصري البورسعيدي على استاد الجيش في برج العرب.

كولر يُجهز موديست

ومن المتوقع أن يعتمد كولر على الوافد الجديد الفرنسي موديست في مباريات الأهلي المقبلة بشكل أساسي، خاصة مع غياب المهاجم الأساسي محمود عبدالمنعم كهربا، بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 6 مواجهات.

وانضم موديست إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند، حيث وقع عقدًا لمدة موسم، مع إمكانية التمديد لعام آخر إضافي.

وغاب موديست عن مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي التي أُقيمت بالأمس، بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لقيده، لتتأخر انطلاقته مع الفريق إلى الدوري المصري.

ويأمل كولر في تحقيق انطلاقة قوية في الدوري المصري لكرة القدم، ومصالحة الجماهير بعد المستوى المخيب للآمال الذي ظهر عليه الفريق ضد اتحاد العاصمة، وخسارة لقب كأس السوبر الإفريقي.