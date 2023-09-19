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في الجولة الأولى من الدوري المصري

الأهلي يُمطر شباك المصري برباعية

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
الأهلي يُمطر شباك المصري برباعية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي فوزًا عريضًا على ضيفه المصري البورسعيدي برباعية دون رد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

فوز عريض لـ الأهلي 

ونجح المارد الأحمر في إحراز الهدف الأول عبر المغربي رضا سليم في الدقيقة الـ 44 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من اللاعب إمام عاشور.

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وفي الشوط الثاني، سجل المارد الأحمر 3 أهداف عبر كل من بيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد في الدقائق الـ 70 والـ 74 والـ88.

وشهدت المباراة طرد اللاعب باهر المحمدي من النادي المصري في الدقيقة الـ 53 بعد تدخل قوي على إمام عاشور.

وحصد المارد الأحمر أول 3 نقاط له في الدوري المصري موسم 2023/ 2024.

الأهلي ضد المصري - 1

وفي مباريات اليوم، كان نادي زد إف سي الصاعد حديثًا لـ الدوري المصري الممتاز حقق مفاجأة بالفوز على النادي الإسماعيلي بهدف دون رد.

وبالأمس، نجح الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش في تحقيق فوز ثمين في افتتاح الدوري المصري موسم 2023/ 2024 على حساب ضيفه البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الأولى.

وسجل اللاعبان يسري وحيد وعبدالرحمن أسامة هدفي طلائع الجيش في الدقيقتين الـ 63 والـ 88.

الأهلي المصري - 4

وبعد نهاية المباراة، حقق طلائع الجيش أول 3 نقاط في الدوري المحلي في مصر.

وفي الغد، يلعب الداخلية ضد إنبي، والمقاولون العرب ضد بلدية المحلة، وسموحة ضد الجونة.

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