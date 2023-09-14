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انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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أكدت بيانات هيئة الإحصاء أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال أغسطس 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8 % في شهر أغسطس 2023، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5 %.

ارتفاع الإيجارات

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم، “كان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس 2023، نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 %، وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 % متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9 %”.

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وبين تقرير هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 2 % خلال شهر أغسطس 2023، وذلك مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو أقل من الشهر الماضي يوليو “على أساس سنوي” حيث كان 2.3 %، معزية ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.0 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 %، حيث انخفض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي مسجلا بذلك أبطأ وتيرة خلال 14 شهراً.

أسعار الجملة

وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 0.3 % خلال أغسطس من عام 2023 مقارنة بنظيره من عام 2022، وبمعدل أقل مما كان عليه في يوليو 2023 0.9 %، وُيعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي لهذا الشهر إلى انخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.0 %. كما سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل انخفاضا في أسعاره بنسبة 0.4 %، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية، وانخفاض أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 7.4 %.

وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 2.3 %؛ متأثرا بانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.5 %. وكذلك سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضاً بنسبة 1.1 %؛ نتيجة لانخفاض أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 7.5 %، وانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.8 %. كما سجل باب الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 0.6 %، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.6 %.

فيما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 2.7 %؛ نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 15.7 %، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 2.7 %.

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