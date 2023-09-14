الإحصاء: 2% معدل التضخم السنوي في أغسطس

تراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية إلى 2 في المائة خلال أغسطس 2023، مقارنة بيوليو من نفس العام، والبالغ 2.3 في المائة.

معدل التضخم السنوي

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2 في المائة خلال أغسطس 2023، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

وعزت هيئة الإحصاء، ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 9 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة.