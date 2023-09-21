الإدارة الأمريكية : المحادثات بين إسرائيل والسعودية أمر جيد للمنطقة بأكملها

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جاء أول تعليق من الإدارة الأمريكية بشأن المحادثات بين السعودية وإسرائيل، بعدما كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحًا لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين، بعد عرض مقتطفات من مقابلة ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز، إنه من الأفضل لقادة إسرائيل والمملكة العربية السعودية التحدث عن مدى قربهم في المحادثات، وإلى أي نقطة وصلوا إليها في تلك المحادثات”، بحسب قوله.
وأضاف “من الواضح أننا نشجع التطبيع بين تل أبيب والرياض”. وتابع كيربي: “نعتقد أن هذا أمر جيد ليس فقط لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، بل نعتقد أنه جيد للمنطقة بأكملها”.
فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة#لقاء_محمد_بن_سلمان #صحيفة_المواطن #السعودية
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 20, 2023
وأوضحت وكالة “أسوشيتد برس” في تقريرها، اليوم الخميس، بعد مقابلة ولي العهد عبر قناة “فوكس نيوز”، أن المملكة العربية السعودية تناقش اتفاقًا كبيرًا مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاقية دفاع أمريكية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي.
وأشار التقرير إلى أن أي اتفاق سيتطلب إحراز تقدم كبير نحو إنشاء دولة فلسطينية. وهو ما أكده ولي العهد في حواره قائلاً “بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية”. وشدد الأمير محمد بن سلمان على أنه يريد أن يرى حياة جيدة للفلسطينيين.
من جهته، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن المفاوضات بشأن إسرائيل تعني أن احتمالات تطبيع العلاقات بين البلدين وهي تقترب كل يوم. وتابع: نأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة.
وأردف ولي العهد: نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة.
ويعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم أول حوار مطول في قناة أمريكية منذ 4 أعوام.