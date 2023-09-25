الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثي سير منفصلين ببريدة قمم السودة توفر 4036 وحدة فندقية وسكنية و30 نقطة جذب ترفيهية وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة انفجار قوي يهز مصفاة غاز بندر عباس في إيران الكشف عن حكام مباريات كأس الملك اليوم الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي محمد بن سلمان يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا
تلقت عمليات القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً إسعافياً، عبر رقم الطواري 997، وذلك عند الساعة 14:19 من مساء أمس، بوجود حادث سير لمقيم باكستاني على طريق البعيثة – الزبيرة شمال المنطقة وعلى بعد 200 كيلومترًا عن مدينة بريدة، وعلى إثر ذلك تم توجيه فرقة إسعافية أرضية وفرقة إسعاف جوية، حيث تم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب.
وتم تهيئة مكان مناسب وآمن لهبوط الطائرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم نقل المصاب من الموقع إلى مستشفى بريدة المركزي.
كما تلقت إدارة القيادة والتحكم بالفرع بلاغاً عند الساعة 10:41 اليوم، بوقوع حادث سير لمقيم في ضليع رشيد غرب منطقة القصيم وعلى بعد 194 كيلومترًا من مدينة بريدة ـ حيث باشر الإسعاف الجوي مع الفرقة الإسعافية بالموقع، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.
وأوضح مدير الفرع خالد بن صالح الخَضَر أن طائرة الإسعاف الجوي مجهزة طبياً بتجهيزات حديثة ومتقدمة لإسعاف الحالات الطارئة، وبدعم من الفرق الإسعافية الأرضية، لتحقيق زمن استجابة أسرع للمصابين، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال ذلك لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة بأعلى معايير الجودة والسلامة للمواطنين والمقيمين وعابري الطرق السريعة.