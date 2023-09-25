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نُقل المصابان إلى المستشفى المركزي

الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثي سير منفصلين ببريدة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثي سير منفصلين ببريدة
المواطن - واس

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تلقت عمليات القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً إسعافياً، عبر رقم الطواري 997، وذلك عند الساعة 14:19 من مساء أمس، بوجود حادث سير ‏لمقيم باكستاني على طريق البعيثة – الزبيرة شمال المنطقة وعلى بعد 200 كيلومترًا عن مدينة بريدة، وعلى إثر ذلك تم توجيه فرقة إسعافية أرضية وفرقة إسعاف جوية، حيث تم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب.

وتم تهيئة مكان مناسب وآمن لهبوط الطائرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم نقل المصاب من الموقع إلى مستشفى بريدة المركزي.

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بلاغ بحادث آخر

‏كما ‏تلقت إدارة القيادة والتحكم بالفرع بلاغاً عند الساعة 10:41 اليوم، بوقوع حادث سير لمقيم في ‏ضليع رشيد غرب منطقة القصيم وعلى بعد 194 كيلومترًا من مدينة بريدة ـ حيث باشر الإسعاف الجوي مع الفرقة الإسعافية بالموقع، وتم نقل المصاب ‏إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.

جهود الإسعاف الطائر

وأوضح مدير الفرع خالد بن صالح الخَضَر أن طائرة الإسعاف الجوي مجهزة طبياً بتجهيزات حديثة ومتقدمة لإسعاف الحالات الطارئة، وبدعم من الفرق الإسعافية الأرضية، لتحقيق زمن استجابة أسرع للمصابين، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال ذلك لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة بأعلى معايير الجودة والسلامة للمواطنين والمقيمين وعابري الطرق السريعة.

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