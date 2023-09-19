الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مصابًا في زمن قياسي

‏تلقت عمليات القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة بمنطقة القصيم عبر رقم طوارئ الإسعاف 997 بلاغاً إسعافياً عند الساعة 14:22 من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر مفاده وجود حالة سقوط وانهيار جزئي من مبنى تحت الإنشاء داخل مشروع ضاحية المليداء غرب مدينة بريدة نتج عنه إصابة مقيم في العقد الثاني.

زمن نقل قياسي

وعلى إثر ذلك تم توجيه فرقة قيادة ميدانية وفرقة إسعافية أرضية وفرقة إسعاف جوي حيث تم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب ونقله من الموقع إلى مستشفى بريدة المركزي عبر خدمة الإسعاف الجوي بطائرة مجهزة طبياً لنقل الحالات المتوسطة الخطورة والخطيرة وبزمن نقل قياسي قدره 7 دقائق.

يذكر أن خدمة الإسعاف الجوي انطلقت في المنطقة بتاريخ 1445/2/18 هـ وتستهدف الهيئة من خلالها نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي لتحقيق زمن استجابة أسرع وللإرتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.