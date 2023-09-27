تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 مساءً 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقطيف تركي بن طلال يلقي محاضرة بعنوان وطن الوحدة والتوحيد ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن
باشر الإسعاف الطائر، اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروري في حي الرمال بالرياض.
ونشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي صورة على حسابها بمنصة “إكس” للطائرة التابعة للفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر وهي تباشر حادثًا مروريًا وقع في حي الرمال بالرياض.
وأضافت أن الإسعاف الجوي نجح في إنقاذ حالة خطيرة ونقلها لمستشفى الحرس الوطني والحالة الأخرى المتوسطة تم نقلها بالإسعاف الأرضي لأقرب منشأة صحية.