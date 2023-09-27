الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض

باشر الإسعاف الطائر، اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروري في حي الرمال بالرياض.

ونشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي صورة على حسابها بمنصة “إكس” للطائرة التابعة للفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر وهي تباشر حادثًا مروريًا وقع في حي الرمال بالرياض.

وأضافت أن الإسعاف الجوي نجح في إنقاذ حالة خطيرة ونقلها لمستشفى الحرس الوطني والحالة الأخرى المتوسطة تم نقلها بالإسعاف الأرضي لأقرب منشأة صحية.