Icon

تفعيل تقاطع طريق الملك عبد الله الدائري مع الأمير نايف بالأحساء Icon الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض Icon الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ10 مساءً Icon 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقطيف Icon تركي بن طلال يلقي محاضرة بعنوان وطن الوحدة والتوحيد Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة Icon وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد Icon ‏الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى نقل حالة إلى مستشفى الحرس الوطني

الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
الإسعاف الطائر ينقذ حالتين بعد حادث تصادم مروري بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشر الإسعاف الطائر، اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروري في حي الرمال بالرياض.

ونشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي صورة على حسابها بمنصة “إكس” للطائرة التابعة للفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر وهي تباشر حادثًا مروريًا وقع في حي الرمال بالرياض.

قد يهمّك أيضاً
القمر يعانق قلب العقرب الليلة

القمر يعانق قلب العقرب الليلة

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي

وأضافت أن الإسعاف الجوي نجح في إنقاذ حالة خطيرة ونقلها لمستشفى الحرس الوطني والحالة الأخرى المتوسطة تم نقلها بالإسعاف الأرضي لأقرب منشأة صحية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج
أخبار رئيسية

لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية...

أخبار رئيسية
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

وظائف
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل
وظائف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل

وظائف
كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي !
السعودية اليوم

كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة...

السعودية اليوم
سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد
آخر الاخبار

سيميوني: انتقال كاراسكو للشباب ليس رسميًا بعد

آخر الاخبار
ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم وجدة
أخبار أمنية

ضبط مواطنين روجا الشبو والحشيش في القصيم...

أخبار أمنية
منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية
آخر الاخبار

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها...

آخر الاخبار
نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مدن
حصاد اليوم

نيوم تعلن عن وظائف شاغرة في 6...

حصاد اليوم