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أحيلوا للنيابة العامة وجهة الاختصاص

الإطاحة بـ 5 مروجين بالرياض وجازان والشرقية

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
الإطاحة بـ 5 مروجين بالرياض وجازان والشرقية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مروجان في جازان

كما قبضت شرطة منطقة جازان على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما (45) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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مروج بالشرقية

فيما قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه (2034) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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