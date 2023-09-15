الإطاحة بـ 7 مروجين بالمدينة والرياض والطائف

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

مروج بالمدينة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مروجان بالطائف

فيما قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطنين؛ لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.