Icon

عقوبة الصيد بوسائل مخالفة تصل لـ 100 ألف ريال Icon تركيا تقترب من بناء ثالث محطة نووية Icon الإطاحة بـ 7 مروجين بالمدينة والرياض والطائف Icon سببان يدفعان الهلال للفوز على الرياض Icon الرئيس الروسي يدافع عن تعاون بلاده مع كوريا الشمالية Icon الشباب يحقق أول فوز في دوري روشن على حساب الفيحاء Icon موالون للعسكر يزحفون نحو القاعدة الفرنسية في النيجر Icon إنجازات ياسر المسيليم مع الأهلي في 21 سنة Icon ضبط 3 مروجين في المدينة المنورة Icon إطلاق جائزة التميز الأثري بختام قمة العلا العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
اتخذت الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 7 مروجين بالمدينة والرياض والطائف

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
الإطاحة بـ 7 مروجين بالمدينة والرياض والطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

مروج بالمدينة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

قد يهمّك أيضاً
ناسا تكتشف كوكبًا خارج المجموعة الشمسية

ناسا تكتشف كوكبًا خارج المجموعة الشمسية

لقطات من تبرع لاعبي منتخب المغرب بالدم لضحايا الزلزال

لقطات من تبرع لاعبي منتخب المغرب بالدم لضحايا الزلزال

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مروجان بالطائف

فيما قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطنين؛ لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا وعالميًّا
العالم

بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا...

العالم
محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع
السعودية اليوم

محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا
العالم

النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15...

العالم
لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم
الرياضة

لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم

الرياضة
بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر
السعودية اليوم

بتال القوس يرد على الشريان : راجع...

السعودية اليوم
تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا

السعودية اليوم
لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات
العالم

لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب...

العالم