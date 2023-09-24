الإطاحة بمواطنين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب بحفر الباطن

أعلن الأمن العام أن شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية قبضت على مواطنين؛ لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب العامة.

وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس، أنه جرى إيقاف المواطنين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.