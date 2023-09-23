Icon

سباعية لـ بايرن ميونخ ضد بوخوم Icon أنشطة تفاعلية للدفاع المدني خلال احتفائه باليوم الوطني الـ 93 Icon جولات مكثفة على المنشآت للرقابة على تخفيضات اليوم الوطني Icon مسيرة الخيول العربية تحتفي باليوم الوطني في شوارع نجران Icon ميلان يصعد للوصافة بهدف في هيلاس فيرونا Icon المتحدثة باسم السفارة الأمريكية وعائلتها يستمتعون بـ الجريش Icon زلزال يهز كهرمان مرعش مجددًا في تركيا Icon الإعلام الإنجليزي يسلط الضوء على انضمام لينغارد لتدريبات الاتفاق Icon مسيرة المركبات تجوب شوارع نجران احتفاءً باليوم الوطني Icon تحذيرات من تكرار كارثة درنة الليبية في عدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لمدة شهر بعد موافقة فارس الدهناء

الإعلام الإنجليزي يسلط الضوء على انضمام لينغارد لتدريبات الاتفاق

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
الإعلام الإنجليزي يسلط الضوء على انضمام لينغارد لتدريبات الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سلط الإعلام الإنجليزي الضوء على انضمام الإنجليزي جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست السابق لتدريبات نادي الاتفاق تحت قيادة مواطنه ستيفن جيرارد مدرب الفريق.

وقالت شبكة بي بي سي البريطانية الشهيرة : ” جيسي ينضم إلى تدريبات الاتفاق لمدة شهر، وأصبح الآن لاعبًا حرًا بعد رحيله عن نوتنجهام فورست”.

قد يهمّك أيضاً
صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة

لا انقلاب في الكونغو

لا انقلاب في الكونغو

أما موقع Sports Brief فقال: ” تحول مفاجئ من جيسي في مسيرته، قرر الانضمام لنادي الاتفاق للتدرب مع جيرارد لمدة شهر”.

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: ” لينغارد سيتدرب مع لاعبي الاتفاق وجيرارد لمدة شهر، لقد كان في السابق يتدرب مع زملائه في نادي وست هام يونايتد وهو الآن يبحث عن ناد جديد للانضمام له”.

مسيرة جيسي لينغارد

وبدأ جيسي صاحب الـ 30 عامًا مسيرته مع نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2011 حتى عام 2022، كما لعب خلال تلك الفترة مع أندية برمنجهام سيتي وبرايتون وديربي كاونتي ووست هام على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

كما لعب جيسي مع نادي نوتنجهام فورست في موسم 2022/2023 ثم قرر بعدها الرحيل عن النادي ليكون لاعبًا حرًا.

لينغارد - جيسي لينغارد

الاتفاق يوافق على طلب اللاعب

وكان نادي الاتفاق أعلن أمس عبر حسابه في منصة ” إكس” عن موافقته على انضمام جيسي لينغارد لتدريبات النادي بعد طلب اللاعب لمدة شهر.

وأضاف بيان الاتفاق: ” جاء اختيار اللاعب الإنجليزي لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي”.

جيسي لينجارد - لينغارد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الرياضة
أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم
نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي
آخر الاخبار

نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي

آخر الاخبار
طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم الوطني
الترفيه

مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم...

الترفيه