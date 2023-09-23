الإعلام الإنجليزي يسلط الضوء على انضمام لينغارد لتدريبات الاتفاق

سلط الإعلام الإنجليزي الضوء على انضمام الإنجليزي جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست السابق لتدريبات نادي الاتفاق تحت قيادة مواطنه ستيفن جيرارد مدرب الفريق.

وقالت شبكة بي بي سي البريطانية الشهيرة : ” جيسي ينضم إلى تدريبات الاتفاق لمدة شهر، وأصبح الآن لاعبًا حرًا بعد رحيله عن نوتنجهام فورست”.

أما موقع Sports Brief فقال: ” تحول مفاجئ من جيسي في مسيرته، قرر الانضمام لنادي الاتفاق للتدرب مع جيرارد لمدة شهر”.

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: ” لينغارد سيتدرب مع لاعبي الاتفاق وجيرارد لمدة شهر، لقد كان في السابق يتدرب مع زملائه في نادي وست هام يونايتد وهو الآن يبحث عن ناد جديد للانضمام له”.

مسيرة جيسي لينغارد

وبدأ جيسي صاحب الـ 30 عامًا مسيرته مع نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2011 حتى عام 2022، كما لعب خلال تلك الفترة مع أندية برمنجهام سيتي وبرايتون وديربي كاونتي ووست هام على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

كما لعب جيسي مع نادي نوتنجهام فورست في موسم 2022/2023 ثم قرر بعدها الرحيل عن النادي ليكون لاعبًا حرًا.

الاتفاق يوافق على طلب اللاعب

وكان نادي الاتفاق أعلن أمس عبر حسابه في منصة ” إكس” عن موافقته على انضمام جيسي لينغارد لتدريبات النادي بعد طلب اللاعب لمدة شهر.

وأضاف بيان الاتفاق: ” جاء اختيار اللاعب الإنجليزي لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي”.