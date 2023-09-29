الإغلاق الحكومي في أمريكا أمر لا مفر منه

أكدت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن حالة الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة أمر لا مفر منه، مع توجه الكونجرس إلى عطلة نهاية الأسبوع دون وضع خطة تمويل الحكومة.

خطة تمويل

وأضافت الصحيفة أن الموعد النهائي لوضع خطة التمويل للحكومة ستنقضي في 30 سبتمبر الجاري.

ويسعى المعارضون من الحزب الجمهوري لمشروع القانون المؤقت المقدم من الحزبين في مجلس الشيوخ- والذي صوت المجلس بأغلبية 76 صوتًا مقابل 22 صوتًا أمس- إلى تمديد العملية إلى ما بعد يوم الأحد المقبل.

قانون التمويل المؤقت

ويريد منتقدو هذا الإجراء تأجيل التصويت لمنح مجلس النواب فرصة لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت الخاص به، بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، والذي من شأنه أن يمنح المحافظين في كلا المجلسين المزيد من النفوذ.

وحتى مع التغييرات- مثل إلغاء المساعدات لأوكرانيا وإضافة المزيد من التمويل لأمن الحدود- فمن غير المرجح أن يدعم الحزب الجمهوري في مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشيوخ.