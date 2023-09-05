الإكوادور تضبط كمية كبيرة من الكوكايين في طريقها لألمانيا

كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة الإكوادورية اعترضت أكثر من طن من الكوكايين كانت في طريقها إلى ألمانيا.

متجهة إلى ألمانيا

وبحسب وسائل الإعلام، صادرت الشرطة 2ر1 طن من المخدرات في حاوية شحن متجهة إلى ألمانيا في ميناء جواياكيل، حسبما ذكرت شرطة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أمس الاثنين. وتم إخفاء الكوكايين في 31 حقيبة خلف شحنة من الموز.

وخلال السنوات القلائل الماضية، انغمست الإكوادور أكثر فأكثر في الحرب الدموية على مناطق النفوذ وطرق النقل في تجارة المخدرات الدولية.

وتقع البلاد على طريق عبور الكوكايين المنتج في كولومبيا وبوليفيا وبيرو ثم يتم تهريبه إلى الولايات المتحدة أو أوروبا.

عصابات المخدرات

واشتدت مؤخرًا الاشتباكات بين عصابات المخدرات المتناحرة. وكان معدل القتل البالغ 25 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي هو الأعلى في تاريخ البلاد الذي كان ينعم بالسلام في يوم من الأيام.

وقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو في أغسطس الماضي، رميا بالرصاص بعد تجمع انتخابي قبل أسبوع ونصف الأسبوع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وكان قد أعلن أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الجريمة والفساد إذا فاز في الانتخابات.

انتخابات الإعادة

وفي 15 أكتوبر المقبل، ستتنافس السياسية اليسارية لويزا جونزاليس من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا، الذي أدين بالفساد، مع رجل الأعمال دانيال نوبوا في انتخابات الإعادة بعد عدم فوز أي مرشح رئاسي بالأغلبية المطلقة، أو على الأقل 40% من الأصوات أوبفارق 10 نقاط مئوية على الوصيف، في تصويت أغسطس.