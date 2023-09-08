الإمارات تعلن سقوط طائرة عمودية في البحر وفقدان طاقمها

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أعلن الطيران المدني الإماراتي، الجمعة، سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة إيروجلف في البحر، مشيراً إلى أن البحث جار عن طاقم الطائرة العمودية والمكون من طيارين اثنين.
وأضافت هيئة الطيران المدني أن الطيارين اللذين سقطت طائرتهما بالبحر مصري وجنوب إفريقي.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وام”، قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.
وأضاف القطاع في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريًا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.