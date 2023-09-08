Icon

حشود غفيرة تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة Icon فشل إعارة جوتا للاتفاق قبل غلق الميركاتو الصيفي Icon زحام شديد في صحن الطواف من معتمري الداخل والخارج Icon موجة حارة على بدر والعيص وأمطار في عسير وجازان Icon نيمار: متعطش لحصد الألقاب مع الهلال Icon الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول في 3 مناطق Icon الإمارات تعلن سقوط طائرة عمودية في البحر وفقدان طاقمها Icon بين ثقافتَين معرض فني يجمع الثقافة السعودية واليمنية في الرياض Icon إصابة 24 جنديًّا مصريًّا في حادث انقلاب سيارة Icon تحرك القطب المغناطيسي الشمالي للأرض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم

الإمارات تعلن سقوط طائرة عمودية في البحر وفقدان طاقمها

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
الإمارات تعلن سقوط طائرة عمودية في البحر وفقدان طاقمها
المواطن - فريق التحرير

أعلن الطيران المدني الإماراتي، الجمعة، سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة إيروجلف في البحر، مشيراً إلى أن البحث جار عن طاقم الطائرة العمودية والمكون من طيارين اثنين.

وأضافت هيئة الطيران المدني أن الطيارين اللذين سقطت طائرتهما بالبحر مصري وجنوب إفريقي.

قد يهمّك أيضاً
رونالدو وميتروفيتش يخطفان نجومية الجولة الخامسة

رونالدو وميتروفيتش يخطفان نجومية الجولة الخامسة

أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

تفاصيل سقوط طائرة عمودية

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وام”، قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

انتشال الحطام

وأضاف القطاع في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريًا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على رتبة جندي
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على...

السعودية اليوم
أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل
أخبار رئيسية

أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل

أخبار رئيسية
الألعاب الناريّة تُضيء سماء أبها احتفالًا بصيف عسير
السعودية اليوم

الألعاب الناريّة تُضيء سماء أبها احتفالًا بصيف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف
انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق
السعودية اليوم

انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بـ جامعة الإمام عبدالرحمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ جامعة الإمام عبدالرحمن

حصاد اليوم
السفارة السعودية في مانيلا: الفلبين تطلق بوابة إلكترونية لتمديد التأشيرة وإلغائها
السعودية اليوم

السفارة السعودية في مانيلا: الفلبين تطلق بوابة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف