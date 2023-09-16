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ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

الإنتر يحسم ديربي الغضب بخماسية في ميلان

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الإنتر يحسم ديربي الغضب بخماسية في ميلان
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على جاره ميلان بخماسية لهدف، مساء اليوم في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

الإنتر ضد ميلان 

وكان الإنتر أحرز هدفين في الشوط الأول عبر كل من هنريك ميختاريان والفرنسي ماركوس تورام في الدقيقتين الـ 5 والـ 38.

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وفي الشوط الثاني، قلص ميلان الفارق عبر اللاعب البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة الـ 57 ثم أضاف الإنتر الهدف الثالث عبر اللاعب ميختاريان في الدقيقة الـ 69.

وواصل الإنتر ضغطه ليضيف الهدفين الرابع والخامس عبر كل من التركي هاكان تشالهانوجلو والإيطالي دافيد فراتسي في الدقيقتين الـ 80 والـ 90.

الإنتر ضد ميلان - 3

الإنتر في الصدارة 

وبعد المباراة، أصبح رصيد الإنتر 12 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد الروسونيري عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وكانت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، بدأت اليوم بفوز يوفنتوس على فريق لاتسيو بثلاثية لهدف كما فاز الإنتر بـ ديربي الغضب بنتيجة خماسية لهدف.

كذلك تُختتم مباريات اليوم السبت بمواجهة جنوى ضد نابولي.

وتُستكمل مباريات الجولة الرابعة غدًا، بمواجهة كالياري ضد أودينيزي في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، أما في تمام الرابعة عصرًا فسيلعب مونزا ضد ليتشي وفروسينوني ضد ساسولو، بينما في السابعة مساءً فسيلعب فيورنتينا ضد أتالانتا، وفي تمام العاشرة إلا ربع مساءً سيلعب روما ضد إمبولي”.

وبعد غد، يلعب تورينو ضد ساليرنيتانا في السابعة مساءً بينما في العاشرة إلا ربع مساءً فسيواجه هيلاس فيرونا فريق بولونيا.

الإنتر ضد ميلان

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