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بعد الخسارة من الهلال

الاتحاديون : المجاملة تهددنا في كأس العالم للأندية

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الاتحاديون : المجاملة تهددنا في كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير نادي الاتحاد إدارة أنمار الحائلي بعدم اتباع سياسة المجاملة في الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة من نادي الهلال أمس في دوري روشن.

ويستعد الاتحاد لتمثيل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، حيث كانت الجماهير طالبت في أكثر من مناسبة بالتخلص من المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرتغالي جوتا والمصري أحمد حجازي والتعاقد مع بدائل أفضل لتقوية الفريق قبل مونديال الأندية.

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تعليق فلاتة

وردت جماهير الاتحاد على تصريحات الناقد الرياضي عبدالله فلاتة الذي قال: ” الحكم في مباراة الاتحاد والهلال لم يعرف كيف يرتقي ويتعامل مع تقنية الفيديو، الحكم تسبب في خسارتنا لم يذهب إلى تقنية الفيديو، والبرتغالي روبن نيفيز كان يستحق البطاقة الصفراء على الأقل”.

وانتقدت الجماهير تصريحات فلاتة، مشيرة إلى أن هناك لاعبين في صفوف نادي الاتحاد لا يستحقون اللعب في الفريق.

وأشاروا إلى أن اتباع أسلوب المجاملة سيؤثر سلبًا على الفريق قبل مونديال الأندية.

 

قرعة كأس العالم للأندية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أن قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم 5 سبتمبر بدلًا من 7 سبتمبر حيث ستبدأ القرعة في تمام الـ 11 صباحًا بتوقيت السعودية.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة كل من؛ الاتحاد، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، أوراوا ريد دايموندز الفائز بدوري أبطال آسيا، ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.

ويُشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كونميبول ليبارتادوريس، حيث لم تنته منافسات البطولة حتى الآن.

 

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