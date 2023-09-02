مبادرة الإنارة التجميلية تغطي أنفاق وجسور وميادين الرياض طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا تسجيل نادر يكشف خفايا علاقة الأميرة ديانا مع تشارلز الاتحاديون : المجاملة تهددنا في كأس العالم للأندية السديس يطلع الفوزان على الخطط النوعية لـ الشؤون الدينية القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير مكافحة المخدرات تحبط ترويج 100 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالجوف تنبيه من أمطار غزيرة وبرد وسيول غزيرة في منطقة المدينة المنورة كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة الـ100 بالدوري الاتفاق يُنهي صفقة فينالدوم
طالبت جماهير نادي الاتحاد إدارة أنمار الحائلي بعدم اتباع سياسة المجاملة في الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الخسارة من نادي الهلال أمس في دوري روشن.
ويستعد الاتحاد لتمثيل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، حيث كانت الجماهير طالبت في أكثر من مناسبة بالتخلص من المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرتغالي جوتا والمصري أحمد حجازي والتعاقد مع بدائل أفضل لتقوية الفريق قبل مونديال الأندية.
وردت جماهير الاتحاد على تصريحات الناقد الرياضي عبدالله فلاتة الذي قال: ” الحكم في مباراة الاتحاد والهلال لم يعرف كيف يرتقي ويتعامل مع تقنية الفيديو، الحكم تسبب في خسارتنا لم يذهب إلى تقنية الفيديو، والبرتغالي روبن نيفيز كان يستحق البطاقة الصفراء على الأقل”.
وانتقدت الجماهير تصريحات فلاتة، مشيرة إلى أن هناك لاعبين في صفوف نادي الاتحاد لا يستحقون اللعب في الفريق.
وأشاروا إلى أن اتباع أسلوب المجاملة سيؤثر سلبًا على الفريق قبل مونديال الأندية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أن قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم 5 سبتمبر بدلًا من 7 سبتمبر حيث ستبدأ القرعة في تمام الـ 11 صباحًا بتوقيت السعودية.
وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة كل من؛ الاتحاد، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، أوراوا ريد دايموندز الفائز بدوري أبطال آسيا، ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.
ويُشارك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفريق المتوج بلقب كونميبول ليبارتادوريس، حيث لم تنته منافسات البطولة حتى الآن.
عبدالله فلاته: الحكم لا يعرف التعامل مع الـ VAR ، لاعب الهلال روبين نيفيز كان يستحق الإنذارات
عبدالعزيز الزلال: الحكم كان جيدًا وميشايل أثر على المباراة 😉#الاتحاد_الهلال#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهد
https://t.co/Uyx5bpaZNT pic.twitter.com/1SSAB5wAs2
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 1, 2023