الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الفتح

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى صدارة دوري روشن، وذلك بعد الفوز على ضيفه نادي الفتح بنتيجة هدفين لهدف في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

الاتحاد ضد الفتح

وتقدم الفتح بالهدف الأول عبر اللاعب مروان سعدان في الدقيقة الثلاثين، ثم بعدها بـ 8 دقائق سجل اللاعب البرازيلي رومارينيو هدف التعادل للعميد في الدقيقة الـ 38.

وفي الدقيقة الأولى من عمر الوقت بدل الضائع، سجل الفرنسي نغولو كانتي الهدف الثاني للعميد من مهارة جميلة.

وفي الشوط الثاني، حافظ العميد على تقدمه ليفوز ويُصبح رصيده 18 نقطة في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند 11 نقطة في المركز السابع.