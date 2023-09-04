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مؤكدًا التزامه بتوفير معايير الأمن والسلامة

الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات فرق السعودية وإيران على أراضيهما

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات فرق السعودية وإيران على أراضيهما
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن جميع المباريات بين المنتخبات والأندية السعودية والإيرانية سوف تلعب على أساس نظام الذهاب والإياب في أراضيهما.

الاتحاد الآسيوي يعلن قراره

وأشار الاتحاد القاري في بيان رسمي، إلى أن هذا التطور جاء في أعقاب الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني اليوم، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه.

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وتابع: “قبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع الفرق السعودية والإيرانية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد القاري”.

الاتحاد الآسيوي
شعار الاتحاد القاري

خطوة تاريخية

ورحب الاتحاد الآسيوي بهذه الخطوة التاريخية، وأشار إلى أنها تعكس التزام الاتحاد السعودي ونظيره الإيراني في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، ما يزيد من مستوى التفاعل والمتعة للجماهير واللاعبين.

جماهير الهلال في دوري أبطال آسيا
جماهير الهلال في دوري الأبطال – المصدر @Alhilal_FC

وواصل الاتحاد القاري في بيانه: “وسوف تتطلع الجماهير المتحمسة في كل من السعودية وإيران وكافة أرجاء القارة، لمتابعة فصل جديد في مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية، مع تنافس فرق السعودية وإيران بروح التنافس والصداقة”.

وجاء في ختام بيان الاتحاد الآسيوي: “مع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني، اعتباراً من 19 سبتمبر، فإن الاتحاد القاري يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية”.

 

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