الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيسة تنزانيا عرض اتحادي بـ200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح أكاديمية طويق تتيح 8 مجالات في حملة خذ العلم فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات فرق السعودية وإيران على أراضيهما مدني الرياض يخمد حريقًا في 3 ورش بالصناعية القديمة الشنيف: أول إقالة في دوري روشن تمت! 6 أسباب تؤدي إلى نزيف العين الشهراني: محمد كنو مستمر مع الهلال درجات الحرارة تصل 49 مئوية على منطقتين غدًا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن جميع المباريات بين المنتخبات والأندية السعودية والإيرانية سوف تلعب على أساس نظام الذهاب والإياب في أراضيهما.
وأشار الاتحاد القاري في بيان رسمي، إلى أن هذا التطور جاء في أعقاب الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني اليوم، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه.
وتابع: “قبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع الفرق السعودية والإيرانية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد القاري”.
ورحب الاتحاد الآسيوي بهذه الخطوة التاريخية، وأشار إلى أنها تعكس التزام الاتحاد السعودي ونظيره الإيراني في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، ما يزيد من مستوى التفاعل والمتعة للجماهير واللاعبين.
وواصل الاتحاد القاري في بيانه: “وسوف تتطلع الجماهير المتحمسة في كل من السعودية وإيران وكافة أرجاء القارة، لمتابعة فصل جديد في مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية، مع تنافس فرق السعودية وإيران بروح التنافس والصداقة”.
وجاء في ختام بيان الاتحاد الآسيوي: “مع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني، اعتباراً من 19 سبتمبر، فإن الاتحاد القاري يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية”.