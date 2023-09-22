الاتحاد السعودي يعتمد تعيين الأحمري في لجنة الحكام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن اعتماد مجلس الإدارة لتعيين علي عبدالله الأحمري عضوًا في لجنة الحكام الرئيسية.

خبرات علي الأحمري

ويتمتع الأحمري بخبرات كبيرة، حيث يحمل درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة الملك عبدالعزيز، وعمل حكمًا لأكثر من 20 عامًا.

وشغل علي الأحمري منصب رئيس لجنة الحكام الفرعية في عسير لمدة 6 مواسم، وذلك بالإضافة إلى كونه مقيمًا ومحاضرًا للحكام.

الاتحاد السعودي يعتمد تعيين دياز

كما اعتمد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مانويل نافارو تعيين الإسباني روبيرتو دياز مسؤولًا عن الحكام المساعدين.

ويحظى روبيرتو دياز بسيرة ذاتية مميزة إذ يعد من أبرز مساعدي الحكام في إسبانيا وأوروبا حيث شارك في أكثر من 440 مباراة في الدوري الإسباني على مدى 25 موسمًا، كما شارك في مونديالي 2018 و2022، ويورو 2020.

وشارك دياز في أكثر من 70 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و65 مباراة في الدوري الأوروبي، من بينها نهائي نسختي دوري الأبطال 2020 و2021، ونهائي الدوري الأوروبي 2009 و2022.

وحصل دياز على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة ويلز، وإدارة الأعمال الرياضية من جامعة كاستيا في إسبانيا، ما حفز مسؤولي الاتحاد السعودي للاستفادة من خبراته.