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الاتحاد السعودي يعلن انطلاق المؤتمر الثاني للمدربين والفنيين

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
الاتحاد السعودي يعلن انطلاق المؤتمر الثاني للمدربين والفنيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن انطلاق المؤتمر الفني الثاني للمدربين والفنيين في الأندية والذي تقيمه الإدارة الفنية في مدينة الرياض؛ ويستمر لمدة يومين.

برنامج FIFA TDS

وافتتحت أعمال المؤتمر اليوم بحضور المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لاركيت الذي قدم عرضًا لأعمال المؤتمر، كما عرض الخبير في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، كيلي كروس تقديمًا لبرنامج FIFA TDS.

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الاتحاد السعودي يقيم المؤتمر الفني الثاني
جانب من المؤتمر – المصدر @saudiFF

وشهدت فعاليات اليوم من المؤتمر الفني الثاني، عددًا من ورش العمل قدم إحداها رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر.

الاتحاد السعودي يقيم المؤتمر الفني الثاني
جانب من المؤتمر – المصدر @saudiFF

الإعداد البدني

كما أُقيمت عدد من الورش حول منهجية الإعداد البدني ومنهجية حراس المرمى والمنهجية الفنية التكيكية مع استعراض لكافة الجوانب التي تم شرحها خلال ورش العمل.

الاتحاد السعودي يقيم المؤتمر الفني الثاني
جانب من المؤتمر – المصدر @saudiFF

فعاليات اليوم الثاني

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر عرض استبيانات مخصصة للأكاديميات وتقديمًا لبيانات كرة القدم، بالإضافة إلى تدريبات عملية من خلال توزيع المدربين حسب اختصاصهم.

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