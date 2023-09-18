الاتحاد السعودي يعلن انطلاق المؤتمر الثاني للمدربين والفنيين

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن انطلاق المؤتمر الفني الثاني للمدربين والفنيين في الأندية والذي تقيمه الإدارة الفنية في مدينة الرياض؛ ويستمر لمدة يومين.
وافتتحت أعمال المؤتمر اليوم بحضور المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لاركيت الذي قدم عرضًا لأعمال المؤتمر، كما عرض الخبير في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، كيلي كروس تقديمًا لبرنامج FIFA TDS.
وشهدت فعاليات اليوم من المؤتمر الفني الثاني، عددًا من ورش العمل قدم إحداها رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر.
كما أُقيمت عدد من الورش حول منهجية الإعداد البدني ومنهجية حراس المرمى والمنهجية الفنية التكيكية مع استعراض لكافة الجوانب التي تم شرحها خلال ورش العمل.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر عرض استبيانات مخصصة للأكاديميات وتقديمًا لبيانات كرة القدم، بالإضافة إلى تدريبات عملية من خلال توزيع المدربين حسب اختصاصهم.