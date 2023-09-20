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ضمن منافسات موسم 2024\ 2025

الاتحاد السعودي يكشف آلية مشاركة الفرق في البطولات الآسيوية

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
الاتحاد السعودي يكشف آلية مشاركة الفرق في البطولات الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الاتحاد الآسيوي، لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2024\ 2025.

الاتحاد السعودي يوضح آلية المشاركة

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، إلى أنه اعتمد آلية المشاركة وفقًا لطلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الأعضاء تحديد الآلية المناسبة لتسمية المقاعد المحددة لكل دولة.

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كأس دوري روشن السعودي - الدوري السعودي
كأس دوري روشن – المصدر @SPL

وأضاف الاتحاد السعودي: “يتأهل بطل دوري روشن السعودي للمحترفين ووصيفه وصاحب المركز الثالث في الموسم الحالي 2023\ 2024 إلى بطولة النخبة ACLE الموسم المقبل 2024\ 2025”.

وأوضح الاتحاد السعودي أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين سيتأهل إلى دوري أبطال آسيا 2، وفي حال كان البطل أحد الأندية الثلاثة في الدوري يتم اعتماد صاحب المركز الرابع في دوري روشن للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

الاتحاد السعودي
آلية المشاركة – المصدر @saudiFF

الاتحاد الآسيوي يُعيد هيكلة المسابقات

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد في وقت سابق هيكلة مسابقاته الجديدة، حيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وهي المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، وتضم أفضل 24 ناديًا.

وتحمل بطولة المستوى الثاني اسم دوري أبطال آسيا 2 وتضم 32 ناديًا، فيما تم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديًا، وهذه البطولة لا تشارك بها الأندية السعودية.

وتحظى السعودية بثلاثة مقاعد مباشرة في بطولة النخبة ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، وهو الحد الأقصى من المقاعد نظرًا لتصدرها تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية هذا الموسم.

شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
شعار الاتحاد الآسيوي

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