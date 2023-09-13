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تقارير تتحدث عن فقدان الآلاف

الاتحاد الليبي لكرة القدم: وفاة 4 لاعبين جراء العاصفة دانيال

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
الاتحاد الليبي لكرة القدم: وفاة 4 لاعبين جراء العاصفة دانيال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم وفاة 4 لاعبين جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد وتسببت في سيول عارمة ومقتل وفقدان الآلاف.

وفاة لاعبين ليبيين في العاصفة دانيال

وكتب الاتحاد الليبي عبر حسابه على فيسبوك: “نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف”.

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حصيلة ضحايا العاصفة دانيال

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الليبية أن 5200 شخص على الأقل لقوا مصرعهم في درنة شرق ليبيا، بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة جراء العاصفة دانيال. وتحدث مصادر صحية في ليبيا عن مخاوف من فقدان آلاف آخرين.

سيول في مدينة درنة

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 5200 شخص، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية، في واحدة من الحكومتين المتنافستين في ليبيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ولم يتسن حتى الآن التأكد بشكل مستقل من صحة الأعداد.

وقال طارق الخراز، المتحدث باسم الوزارة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي تتخذ من شرقي البلاد مقرا لها، إن عمال الإنقاذ لا يزالون يباشرون انتشال جثث الضحايا الناتجة عن الفيضانات.

وأدت السيول الناجمة عن عاصفة عاتية إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

وجرى انتشال مئات الجثث في مدينة درنة وحدها، ويتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير، بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت البلاد التي تعاني من صراع مستمر منذ أكثر من عقد.

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