الاتحاد في اختبار صعب ضد الفتح

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه المميزة، وتحقيق الفوز أمام نظيره الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الاتحاد ضد الفتح

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الفتح عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

العميد يسعى للفوز

ويدخل العميد مباراة الاتحاد ضد الفتح غدًا، بهدف مواصلة حصد النقاط، رغم تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم الفني، أملًا في تعثر الهلال، وخطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي منه.

ويعول المدير الفني البرتغالي نونو سانتو على خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرازيلي رومارينيو، فيما لم تتأكد مشاركة كورونادو وعبدالرزاق حمدالله، بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مستوى مميزًا، حيث إنه بعد الخسارة أمام النصر، انتفض سريعًا وحقق انتصارين كبيرين ضد الأهلي بنتيجة 5\1، والخليج بـ3\1، ويطمح لمواصلة انتصاراته.