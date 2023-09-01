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رغم تأكيد كلوب باستمراره مع ليفربول

الاتحاد متمسك بضم صلاح ويرفع عرضه لـ175 مليون إسترليني

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
الاتحاد متمسك بضم صلاح ويرفع عرضه لـ175 مليون إسترليني
المواطن - فريق التحرير

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أبدت إدارة نادي الاتحاد إصرارها على التعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم تمسك ليفربول الإنجليزي باستمراره في صفوف الفريق هذا الموسم.

الاتحاد يرفع عرضه لضم صلاح

وكشف الصحافي الإنجليزي بن جاكوبس، آخر تطورات الصفقة، حيث أكد أن نادي الاتحاد تقدم بعرض شفهي لإدارة ليفربول بإجمالي 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، ولكن تم رفضه.

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وأشار بن جاكوبس، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن الإدارة الاتحادية ستتقدم بعرض ثان تصل قيمته إلى 175 مليون جنيه إسترليني في محاولة لإقناع ليفربول بالاستغناء عن النجم المصري.

محمد صلاح

ولفت الصحافي الإنجليزي إلى أن إدارة نادي الاتحاد تُصر على التعاقد مع محمد صلاح، لذلك ستحاول مرة أخرى، أملًا في حسم الصفقة، وذلك على الرغم من تصريحات مدرب ليفربول، يورغن كلوب بأن اللاعب ليس للبيع.

وعلق يورغن كلوب على أنباء رحيل النجم المصري في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة أستون فيلا الذي أُقيم، اليوم الجمعة، قائلًا: “الموقف لم يتغير.. محمد ليس للبيع؛ ولم يصل عرض رسمي حتى الآن”.

يورغن كلوب ومحمد صلاح
كلوب والنجم المصري – المصدر theguardian

التألق مع ليفربول

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

محمد صلاح
النجم المصري – المصدر @MoSalah

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