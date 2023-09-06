الاتحاد والهلال الأكثر تسديدًا بدوري روشن

يُقدم فريقا الاتحاد والهلال مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتقاسما صدارة قائمة مميزة بعد نهاية الجولة الخامسة.

الاتحاد والهلال الأكثر تسديدًا

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الاتحاد والهلال يتساويان بعدد التسديدات باتجاه مرمى المنافسين، ويُعد العميد الأعلى في الدقة، فيما يُعتبر الزعيم صاحب العدد الأكبر.

وقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ56 تسديدة في دوري روشن السعودي، بينهم 39 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 69.6%، فيما بلغ عدد تسديدات الهلال 81 تسديدة بينهم 39 تسديدة على المرمى بدقة 48.1%.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الخامسة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الاتحاد بـ12 نقطة، متساويًا مع الأهلي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، النصر بـ9 نقاط، يليه الفتح بـ8 نقاط، ويقع الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط، بالتساوي مع الوحدة، أبها والطائي.

ويتواجد الخليج في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأخدود، الرائد والرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، يليه الشباب بنقطتين بالتساوي مع الحزم متذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي.