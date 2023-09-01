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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار العالم إلى جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة كلاسيكو الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي، في ظل امتلاك الفريقين لعدد كبير من النجوم العالميين.

كلاسيكو الجولة الخامسة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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وقبل الكلاسيكو اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي، فيما يقع الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط.

موعد الكلاسيكو اليوم
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الاتحاد والهلال تجذب الأنظار

ويحظى كلاسيكو الاتحاد والهلال بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، كما أشارت تقارير إلى أن هناك قنوات فرنسية وبرازيلية ستقوم باستديوهات تحليلية لتغطية أحداث المباراة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

الاتحاد ضد الهلال

أبرز تعاقدات الفريقين

ونجح الاتحاد في التعاقد مع عدد من النجوم العالميين هذا الصيف، وفي مقدمتهم؛ الفرنسي كريم بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، قادمًا من ريال مدريد، ومواطنه نغولو كانتي من تشيلسي.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

كما ضم البرازيلي فابينيو من ليفربول، والبرازيلي جوتا من سيلتك الأسكتلندي، ويطمح المدرب البرتغالي نونو سانتو في ظهور الصفقات العالمية بشكل مميز، ومساهمتهم في الفوز بمباراة الاتحاد والهلال.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر @ittihad

وتعاقد الهلال مع البرازيلي مالكوم من سان بطرسبورغ، الصربي سافيتش من لاتسيو، وألكسندر ميتروفيتش من فولهام، البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، الحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية، السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.

سافيتش - الاتحاد والهلال
سافيتش – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الزعيم في إبرام واحدة من أقوى الصفقات في دوري روشن السعودي، بالتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، إلا أنه سيغيب عن مباراة الاتحاد والهلال لعدم الجاهزية.

نيمار
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

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