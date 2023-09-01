الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

تتجه أنظار العالم إلى جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة كلاسيكو الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي، في ظل امتلاك الفريقين لعدد كبير من النجوم العالميين.

كلاسيكو الجولة الخامسة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل الكلاسيكو اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي، فيما يقع الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط.

مباراة الاتحاد والهلال تجذب الأنظار

ويحظى كلاسيكو الاتحاد والهلال بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، كما أشارت تقارير إلى أن هناك قنوات فرنسية وبرازيلية ستقوم باستديوهات تحليلية لتغطية أحداث المباراة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

أبرز تعاقدات الفريقين

ونجح الاتحاد في التعاقد مع عدد من النجوم العالميين هذا الصيف، وفي مقدمتهم؛ الفرنسي كريم بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، قادمًا من ريال مدريد، ومواطنه نغولو كانتي من تشيلسي.

كما ضم البرازيلي فابينيو من ليفربول، والبرازيلي جوتا من سيلتك الأسكتلندي، ويطمح المدرب البرتغالي نونو سانتو في ظهور الصفقات العالمية بشكل مميز، ومساهمتهم في الفوز بمباراة الاتحاد والهلال.

وتعاقد الهلال مع البرازيلي مالكوم من سان بطرسبورغ، الصربي سافيتش من لاتسيو، وألكسندر ميتروفيتش من فولهام، البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، الحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية، السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.

ونجح الزعيم في إبرام واحدة من أقوى الصفقات في دوري روشن السعودي، بالتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، إلا أنه سيغيب عن مباراة الاتحاد والهلال لعدم الجاهزية.