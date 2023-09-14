الاتحاد يتألق بعد التوقف الدولي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في المباريات بعد فترة التوقف الدولي، وتحقيق الفوز أمام مضيفه الأخدود اليوم.

الاتحاد لا يخسر بعد التوقف

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لا يعرف الخسارة في آخر 10 مباريات بعد التوقف الدولي.

وظهر العميد بمستوى مميز في هذه المواجهات، وبلغت نسبة فوزه 70%، حيث نجح في الانتصار بـ7 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، ليحصد 24 نقطة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في مصالحة جماهيره وحصد نقاط مباراة اليوم، وذلك بعد خسارته للكلاسيكو ضد الهلال وفقدان صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

العميد ضيفًا على الأخدود

ويلعب الأخدود ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد العميد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي.