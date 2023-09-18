الاتحاد يتفوق على أولماليك بثلاثية في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة أولماليك الأوزبكي متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل العميد أهدافه الـ3 عبر كل من هارون كمارا ورومارينيو هدفين في الدقائق الـ 11 والـ 15 والـ 42.
وشهدت المباراة، اليوم غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية بالأمس.
واختار المدرب البرتغالي نونو سانتو تشكيل العميد لمباراة أولماليك الذي جاء مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله.