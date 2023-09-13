الاتحاد يختار ملعبه في دوري أبطال آسيا

استقرت إدارة نادي الاتحاد، على الملعب الذي سيخوض عليه الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد يلعب على الجوهرة

واختار نادي الاتحاد، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ليكون الملعب الرئيسي لإقامة مواجهات الفريق عليه في دوري أبطال آسيا، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وجاء سبب اختيار العميد لملعب الجوهرة، لكونه الاستاد الرئيسي الذي يخوض عليه الفريق الأول لكرة القدم مبارياته منذ عدة مواسم؛ حتى مع جاهزية استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وأبلغت إدارة النادي، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن الفريق يلعب بشكل مؤقت في استاد الملك فيصل، وذلك حتى الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بملعب الجوهرة، الذي يستعد لاستضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

العميد في دوري أبطال آسيا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم كلًا من؛ سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

ومن المقرر أن يبدأ العميد مشواره في مرحلة المجموعات بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم الاثنين المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك، ويطمح لتحقيق بداية قوية خاصة أن اللقاء على ملعبه.