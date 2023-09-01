الاتحاد يسعى لتحقيق فوز غائب ضد الهلال

يسعى الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لتحقيق فوز غائب ضد الهلال، خلال كلاسيكو اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتحاد ضد الهلال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل الكلاسيكو المنتظر، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

العميد يستهدف فوزًا غائبًا

ويأمل العميد في تحقيق فوز غائب في كلاسيكو الاتحاد ضد الهلال، حيث يعود آخر انتصار له إلى أبريل عام 2021، عندما فاز بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقابلا الفريقان 4 مرات بعد ذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق 3 انتصارات متتالية، قبل أن يتعادلا في لقاء الدور الثاني بالموسم الماضي.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوزه الثاني ضد الهلال على استاد الأمير عبدالله الفيصل في عهد الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف قبل 14 عامًا.