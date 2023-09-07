الاتحاد يضم لويس فيليبي حتى 2026

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أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس عن ضمه للاعب الإيطالي لويس فيليبي مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني.
وكشفت إدارة نادي الاتحاد في بيان لها عبر حسابها في منصة ” إكس” عن التعاقد مع اللاعب فيليبي صاحب الـ 26 عامًا حتى صيف 2026.
وسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بضم مدافع وذلك بعد إصابة أحمد حجازي وعدم ضم الإسباني سيرخيو راموس.
وسبق لـ لويس اللعب في صفوف نادي لاتسيو الإيطالي ثم انضم لـ ريال بيتيس في عام 2022.