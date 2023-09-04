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لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف

الاتحاد يعرض 40 مليون يورو لضم ديفيد ألابا

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
الاتحاد يعرض 40 مليون يورو لضم ديفيد ألابا
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي الاتحاد، للتعاقد مع نجم ريال مدريد، النمساوي ديفيد ألابا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يسعى لضم ديفيد ألابا

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية: “نادي الاتحاد قدم عرضًا تبلغ قيمته 40 مليون يورو لضم ديفيد ألابا، الذي يرتبط بتعاقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى عام 2026″.

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ولفتت الشبكة الإسبانية، إلى أن نادي الاتحاد عرض على ديفيد ألابا، راتبًا تصل قيمته إلى 25 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ أعلى كثيرًا مما يتقاضاه حاليًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

ديفيد ألابا
ألابا – المصدر @David_Alaba

وأضافت “ديفنسا سنترال”: “ديفيد ألابا لا يميل للانتقال لدوري روشن، ويرغب في مواصلة الدفاع عن ألوان الريال خلال الموسم الحالي، خاصة مع النقص العددي في صفوف المرينغي، في ظل إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو”.

ولا يُعد ألابا الصفقة الوحيدة التي تطمح الإدارة الاتحادية في حسمها قبل نهاية الميركاتو الصيفي، حيث تسعى للتعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح، وتستعد لتقديم عرض جديد للإدارة.

ديفيد ألابا
ألابا – المصدر @David_Alaba

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث بدأ الموسم بـ4 انتصاراته متتالية، قبل أن يتعثر بخسارة الكلاسيكو ضد الهلال بنتيجة 4\3.

الاتحاد اليوم
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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