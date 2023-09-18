الاتحاد يقص شريط مبارياته في دوري أبطال آسيا بثلاثية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه أولماليك الأوزبكي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023/ 2024.

الاتحاد يفوز بثلاثية

وسجل العميد أهدافه الـ3 عبر كل من هارون كمارا ورومارينيو هدفين في الدقائق الـ 11 والـ 15 والـ 42.

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها ليفوز العميد بثلاثية دون رد.

وشهدت المباراة، اليوم غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية بالأمس.

وجاء تشكيل العميد لمباراة أولماليك مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله”.