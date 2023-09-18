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في شباك نادي أولماليك الأوزبكي

الاتحاد يقص شريط مبارياته في دوري أبطال آسيا بثلاثية

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
الاتحاد يقص شريط مبارياته في دوري أبطال آسيا بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه أولماليك الأوزبكي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023/ 2024.

الاتحاد يفوز بثلاثية

وسجل العميد أهدافه الـ3 عبر كل من هارون كمارا ورومارينيو هدفين في الدقائق الـ 11 والـ 15 والـ 42.

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وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها ليفوز العميد بثلاثية دون رد.

الاتحاد ضد أولماليك - 3 - رومارينيو

وشهدت المباراة، اليوم غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية بالأمس.

الاتحاد ضد أولماليك - 345

وجاء تشكيل العميد لمباراة أولماليك مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، رومارينيو، هارون كمارا وعبدالرزاق حمدالله”.

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