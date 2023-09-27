الاتحاد ينجو من فخ الخلود ويصعد بشق الأنفس لدور الـ 16

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بشق الأنفس إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه الصعب على نادي الخلود بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

الاتحاد ضد الخلود

وكان العميد سجل الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي روبيرتو كوريا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 18.

ونجح بعد ذلك فريق الخلود في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني ماريانو فازكيز في الدقيقة الأربعين.

واستمر التعادل قائمًا بين الفريقين في الشوط الثاني من الوقت الأصلي وفي الشوطين الإضافيين، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وارتدى الحارس المخضرم عبدالله المعيوف ثوب الإجادة في ركلات الترجيح ليتصدى إلى 4 ركلات ترجيحية من لاعبي الخلود، ليفوز العميد بنتيجة 7/ 6 ويصعد لثمن نهائي كأس الملك.