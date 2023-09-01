نجم ريال مدريد يتابع مباراة الاتحاد والهلال سالم الدوسري يمنح التقدم لـ الهلال لأول مرة بالهدف الرابع تحذير من أمطار غزيرة على مكة المكرمة غدًا ميتروفيتش يُحرز الهاتريك ضد الاتحاد توضيح بشأن نظام المسارات للمرحلة الثانوية حساب الاتحاد عن هدف بنزيما: كعب الليلة أليم الدنمارك تطلب من موسكو خفض عدد موظفي سفارتها تكريم الطلبة المتأهلين لمسابقة تحدي القراءة العربي حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان الاتحاد يُنهي الشوط الأول من الكلاسيكو بثلاثية في الهلال
أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة الهلال في الجولة الـ 5 في دوري روشن، متفوقًا بثلاثية لهدف.
المباراة بدأت بضغط هجومي من قبل العميد الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ 16 مستغلًّا الأخطاء القاتلة في دفاعات الهلال.
ونجح بعدها بـ 4 دقائق اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال من تصويبة قوية على الطائر بعد عرضية متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد.
وتراجع الهلال بشكل ملحوظ، ليستغل نادي الاتحاد الأخطاء الدفاعية القاتلة محرزًا الهدف الثاني عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ 39 بكعب القدم بعد عرضية أكثر من رائعة من اللاعب أحمد بامسعود.
تواصلت الأخطاء الدفاعية من الهلال، حيث أهدى هذه المرة، اللاعب الصربي سيرجي سافيتش الهدف الثالث لـ العميد عن طريق الخطأ في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر الكرة بالخطأ للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقبل انطلاقة المباراة، جاء تشكيل الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “جروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورونادو، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.
أما تشكيل الهلال فجاء مكونًا من: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش”.
هدددددف!⚽
أول أهداف الكلاسيكو.. رومارينهو ⚽🔥
الاتحاد 1 × 0 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/Otaijz7GVW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
هدددددف!⚽
على الطاير ميتروفيتش ⚽️🔥
الاتحاد 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/fisqElqN7k
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
هدددددف!⚽
بالكعب من بنزيما.. وهدف التقدم للاتحاد🔥⚽️
الاتحاد 2 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/c7ivuIRWM2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
هدددددف!⚽
حمدالله.. هدف ثالث للاتحاد🔥⚽️
الاتحاد 3 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/xUcY75Bcex
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023