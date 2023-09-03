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الاتفاق يقترب من المربع الذهبي بثلاثية في ضمك

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
الاتفاق يقترب من المربع الذهبي بثلاثية في ضمك
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا كبيرًا على نادي ضمك بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن.

الاتفاق يحقق فوزًا ثمينًا

وتقدم ضمك بالهدف الأول عبر اللاعب جورج كيفين بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الأول، سجل فريق فارس الدهناء هدفين عبر كل من الفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقتين الـ 13 والـ23.

الاتفاق وضمك

وعند حلول الدقيقة الـ 68 من الشوط الثاني، تمكن اللاعب حمدان الشمراني من إضافة الهدف الثالث لفارس الدهناء.

وأصبح رصيد فارس الدهناء بعد الفوز 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز الـ 16.

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